Міжнародна коаліція завдала 17 авіаударів по ІДІЛ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

"Коаліція здійснила 17 повітряних ударів по ісламістським бойовикам в Іраку та Сирії в п'ятницю. В Іраку 12 авіаударів по бойовиках провели по ряду міст, включаючи Мосул, Кіркук і Рамаді. Також коаліція провела п'ять повітряних ударів в Сирії", - йдеться в заяві США.

10 вересня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США повідомив про "тактичний глухий кут" в боротьбі з ІДІЛ. За його словами, проблеми, які стоять перед обома сторонами конфлікту, не дозволяють ні терористам, ні воюючій проти них міжнародній коаліції під егідою США домогтися помітних успіхів.

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На тлі малоефективних бойових дій проти ісламістів, які тривали протягом року, міжнародна коаліція заявила про намір активізувати військову кампанію проти ІДІЛ.