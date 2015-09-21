Вишеградська четвірка та Люксембург проведуть переговори щодо ситуації з біженцями

Про це повідомила журналістам у неділю прес-секретар чеського МЗС Міхаела Лагронова, передають РИА Новости.

"Глави дипвідомств країн Вишеградської четвірки в понеділок проведуть позачергові переговори щодо ситуації з біженцями в Європі, у зустрічі візьме участь їх колега з Люксембургу, який нині головує в ЄС", — сказала Лагронова.

За словами Лагронової, зустріч міністрів буде носити робочий, координаційний характер, за її підсумками не буде прийматися спільна декларація.

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Раніше УНІАН повідомляв, що глави урядів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини на саміті "Вишеградської четвірки" у Празі в п'ятницю, 4 вересня, висловилися проти запровадження в ЄС обов'язкових квот на біженців.

Також, міністри закордонних справ Вишеградської групи не згодні з намірами Єврокомісії розподілити в країнах ЄС 120 тисяч біженців.