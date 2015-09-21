Гробницю Тутанхамона закриють на реконструкцію

Голова єгипетського міністерства, відповідального за збереження давніх пам'яток, Мамдух аль-Даматі зазначив, що на час реконструкції мумію фараона перенесуть в одну з бічних споруд гробниці. Як довго триватимуть реставраційні роботи, невідомо, передає Lenta.ru з посиланням на News24.

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У січні цього року повідомлялося, що співробітники Каїрського єгипетського музею випадково відламали бороду від маски фараона Тутанхамона. Щоб приховати пошкодження, вони приклеїли бороду з допомогою епоксидного клею. Пізніше німецький реставратор Крістіан Екман уточнив, що серйозність ушкодження була перебільшена.

Тутанхамон (Тутанхатон) - фараон Стародавнього Єгипту з XVIII династії Нового царства, що правив приблизно в 1332-1323 роках до нашої ери. Його гробниця - єдина, практично не розграбована і дійшла до вчених. Її виявили у 1922 році єгиптолог археолог Говард Картер і лорд Карнарвон. У гробниці збереглися численні прикраси, а також декорований бірюзою саркофаг з чистого золота з муміфікованим тілом фараона.