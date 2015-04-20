В Єгипті знайшли гробницю фараона, якій понад 4,5 тис. років

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міністра у справах пам`яток старовини та культурної спадщини Єгипту Мамдуха ад-Даматі.

За його словами, важливість відкриття, по-перше, в тому, що це перша в цьому районі гробниця епохи Стародавнього Єгипту - досі всі знахідки тут датувалися часами Римської імперії. Крім того, це перша виявлена гробниця періоду правління Ха-Ба. Це мало вивчений етап єгипетської історії і вчені сподіваються, що виявлена гробниця збагатить науку новими унікальними відомостями.

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Робота археологів на цьому об`єкті почалася ще в 2006 році. Тільки в 2010 році вчені виявили під більш сучасними культурними шарами кладку, схожу на мастабу (гробницю ранніх епох Стародавнього Єгипту, схожу на усічену піраміду). І тільки в 2014 році, після виявлення на розкопках печатки з ім`ям фараона, стало зрозуміло, що це гробниця Ха-Ба.

Ха-Ба - передостанній представник III династії фараонів, він правив країною близько шести років - з 2643 по 2637 до нашої ери. До спадщини засновника III династії, Джосера, належить перша давньоєгипетська піраміда - ступінчаста піраміда Джосера була побудована десь в 2650 році до нашої ери і є найдавнішою зі збережених до наших днів будівель, повністю виконаною з каменю.