Генсек ООН відреагував на арешти біженців і закликав ЄС дотримувати їх права

Про це заявив на зустрічі з журналістами офіційний представник глави всесвітньої організації Стефан Дюжаррик, повідомляє ТАСС.

"Всіх необхідно приймати гідно, і права людини повинні дотримуватися, - підкреслив він. - Генеральний секретар зi зростаючим занепокоєнням стежив за закриттям деяких кордонів у Європі, а також звернув увагу на відсутність відповідних об'єктів для прийому біженців і все більш часте застосування таких заходів, як арешт, щодо нелегальних мігрантів і тих, хто шукає притулку".

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Генсек ООН, за словами офіційного представника, "закликав лідерів європейських країн гарантувати належне поводження з біженцями і мігрантами" і виробити спільний підхід до вирішення цієї проблеми.

Пан Гі Мун запросив представників зацікавлених держав на спеціальну зустріч 30 вересня для обговорення проблем, пов'язаних з посиленням потоків мігрантів та біженців по всьому світу.