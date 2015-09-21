Генсек ООН відреагував на арешти біженців і закликав ЄС дотримувати їх права
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вкрай стурбований погіршенням ситуації з біженцями та мігрантами в країнах Європи і закликає всі європейські держави виконувати міжнародні зобов'язання, у тому числі право на притулок.
Про це заявив на зустрічі з журналістами офіційний представник глави всесвітньої організації Стефан Дюжаррик, повідомляє ТАСС.
"Всіх необхідно приймати гідно, і права людини повинні дотримуватися, - підкреслив він. - Генеральний секретар зi зростаючим занепокоєнням стежив за закриттям деяких кордонів у Європі, а також звернув увагу на відсутність відповідних об'єктів для прийому біженців і все більш часте застосування таких заходів, як арешт, щодо нелегальних мігрантів і тих, хто шукає притулку".
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Генсек ООН, за словами офіційного представника, "закликав лідерів європейських країн гарантувати належне поводження з біженцями і мігрантами" і виробити спільний підхід до вирішення цієї проблеми.
Пан Гі Мун запросив представників зацікавлених держав на спеціальну зустріч 30 вересня для обговорення проблем, пов'язаних з посиленням потоків мігрантів та біженців по всьому світу.