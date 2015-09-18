У Німеччині ісламісти намагаються завербувати біженців в свої ряди – контррозвідка

Про це заявив Глава внутрішньої розвідки Німеччини Ханс-Георг Маассен, пише Українська правда з посиланням на Reuters.

"Ми помітили, як салафіти діють в образі меценатів і помічників. Вони навмисно шукають контакт з біженцями, а потім запрошують їх у певні мечеті, щоб завербувати їх для своїх цілей", - повідомив він.

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Маассен розвіяв побоювання, що "Ісламська держава" може спробувати направити в Німеччину терористів під виглядом біженців.

За його словами, маршрути, через які біженці потрапляють в Європу, є дуже небезпечними для терористів, так як є ризик загинути в дорозі.