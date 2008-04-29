У Москві розказали про найближчі плани щодо зони грузино-абхазького конфлікту

Російська Федерація має намір зміцнити Колективні сили СНД з підтримки миру в зоні грузино-абхазького конфлікту.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, який є в розпорядженні УНІАН.

«Згідно з інформацією, що надійшла з Міністерства оборони Росії, розвиток подій у зоні грузино-абхазького конфлікту диктує необхідність збільшення особового складу Колективних сил СНД з підтримки миру (КСПМ) у межах чисельності, визначеної Рішенням Ради глав держав СНД від 22 серпня 1994 року», - йдеться в документі.

Наголошується, що цей крок зроблений на основі оцінки інформації, котра надходить із зони конфлікту і свідчить «про наростання напруженості внаслідок вжиття заходів дестабілізуючого характеру, що приймаються грузинською стороною ».

«Серед них нарощування в порушення Московської угоди від 14 травня 1994 року і резолюцій РБ ООН контингенту грузинських військових і поліцейських сил у Верхньому Кодорі, активізація польотів грузинських літаків-розвідників над зоною безпеки, відмова Тбілісі всупереч рекомендації Генсекретаря ООН закрити молодіжний військово-патріотичний табір «Патріот», розташований в безпосередній близькості від лінії припинення вогню, котрий став останнім часом джерелом серії провокацій. Не сприяє встановленню довіри і перманентне ухилення Грузії від укладання домовленості з абхазькою стороною про незастосування сили для вирішення конфлікту», - йдеться в коментарі.

«У цих умовах присутність російських миротворців залишається вирішальним чинником запобігання ескалації напруженості. Важлива стабілізуюча роль КСПМ СНД, ефективність їх взаємодії з Місією ООН за спостереженням у Грузії (МООНСГ) вкотре зазначена в недавно прийнятій Резолюції 1808 Ради Безпеки ООН», - зазначають російські дипломати.

«Заходи зі зміцнення КСПМ вжито виключно з метою недопущення будь-якої можливості нового кровопролиття в Закавказзі, нейтралізації спроб звести нанівець перспективу мирного політичного врегулювання грузино-абхазького конфлікту. Росія підтверджує неухильну прихильність своїм міжнародним зобов`язанням з підтримки миру і стабільності в регіоні», - йдеться в документі.