ЗМІ дізналися суму угоди по "Містралям" між Францією і Єгиптом

Джерела інформаційного агентства Reuters у Парижі назвали суму єгипетської угоди Парижа по "Містралям", пише Новое время.

Зокрема, згідно з інформацією джерела в оборонному відомстві Франції, Париж має намір продати вертольотоносці Єгипту за приблизно 950 мільйонів євро.

Читайте такожЗ французьких "Містралів" знімають російське обладнання

Співрозмовник інформагентства повідомив, що Єгипет може отримати "Містралі" вже в березні 2016 року, після навчання екіпажів.

Як повідомляв УНІАН, влада Франції підтвердила рішення продати Єгипту два вертольотоносця класу "Містраль", побудованих на замовлення Росії.