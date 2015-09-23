ЗМІ дізналися суму угоди по "Містралям" між Францією і Єгиптом
20:07, 23 вересня 2015Світ
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Єгипет може отримати "Містралі" вже в березні 2016 року.
REUTERS
Джерела інформаційного агентства Reuters у Парижі назвали суму єгипетської угоди Парижа по "Містралям", пише Новое время.
Зокрема, згідно з інформацією джерела в оборонному відомстві Франції, Париж має намір продати вертольотоносці Єгипту за приблизно 950 мільйонів євро.
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Співрозмовник інформагентства повідомив, що Єгипет може отримати "Містралі" вже в березні 2016 року, після навчання екіпажів.
Як повідомляв УНІАН, влада Франції підтвердила рішення продати Єгипту два вертольотоносця класу "Містраль", побудованих на замовлення Росії.
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