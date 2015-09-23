Франція продає побудовані на замовлення Росії "Містралі" Єгипту

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Франції, передає Бі-бі-сі.

Стало відомо, що Париж і Каїр досягли домовленості і вже уклали контракт. При цьому у повідомленні Єлисейського палацу не уточнюється, скільки вертольотоносці коштуватимуть Єгипту.

Раніше Франція погодилася повернути Росії кошти, отримані від неї у рамках контракту на поставку вертольотоносців. Сума оцінюється приблизно в мільярд доларів.

Читайте такожЗ французьких "Містралів" знімають російське обладнання

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році.

Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» у листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ.

У Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні.

Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.