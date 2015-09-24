Росія готова продати Єгипту обладнання для "Містралів"

Про це заявив у четвер заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, повідомляє РИА Новости.

"Наші фахівці вже знаходяться у Франції і приступили до демонтажу обладнання. Безумовно, все це обладнання буде задіяно в перспективних проектах суднобудівної галузі. Може бути, майбутній покупець ще повернеться до цієї проблеми і поставить питання про використання цих комплексів для себе", - сказав він.

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Борисов нагадав, що в даний момент найбільш вірогідним покупцем вертольотоносців розглядається Єгипет.

"Як ви знаєте, Єгипет розглядається як потенційний покупець "Містралів", не знаю, як розвинеться ця історія, але можу запевнити, що ми не втратимо наше обладнання і знайдемо йому гідне застосування", - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, влада Франції підтвердила рішення продати Єгипту два вертольотоносця класу "Містраль", побудованих на замовлення Росії.