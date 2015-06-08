У Росії вирішили позбавити мандата єдиного депутата, який голосував проти анексії Криму
Думська фракція партії "Справедлива Росія" висловила намір позбавити свого депутата Іллю Пономарьова мандата.
За словами лідера фракції Сергія Миронова, проект відповідної постанови партія внесе на розгляд до кінця тижня, передає Русская служба Би-би-си.
При цьому варто зазначити, що з іншими фракціями і керівництвом нижньої палати парламенту це питання поки не обговорювали.
"Рішення позбавити Пономарьова мандата пов'язане з тим, що той довго не відвідував засідання Держдуми і комітету, в якому перебуває", - заявив Миронов.
Читайте такожЄдиний депутат-опозиціонер в РФ: нова влада проведе чесний референдум у Криму
Повідомляється, що до кримінальної справи, нібито порушеної проти депутата, рішення фракції відношення не має.
Раніше Держдума позбавила Пономарьова депутатської недоторканності. Це було пов'язано з наміром Слідчого комітету порушити проти нього справу про розкрадання 22 млн рублів у фонду "Сколково". Згодом джерела російських ЗМІ стверджували, що справа дійсно порушили.
Сам Пономарьов поки перебуває за кордоном і поки не має наміру повертатися в Росію. Крім того, він стверджує, що слідчі йому не повідомили про порушення справи.