США помітили російські винищувачі над Сирією - CNN

Американський чиновник, ім'я якого не називається, розповів CNN, що російські винищувачі вимкнули транспондери в небі над Сирією "в очевидній спробі уникнути виявлення".

За словами співрозмовника CNN, винищувачі летіли дуже близько до транспортного літака, чий транспондер був включений і функціонував. Російські винищувачі, як стверджує джерело, були виявлені американськими супутниками. Напередодні агентство Reuters з посиланням на Сирійський центр дотримання прав людини повідомило, що урядові війська Сирії використовували російські літаки, щоб завдати авіаудари по позиціях терористичної організації "Ісламська держава", пише ТСН.

Раніше джерело агентства Bloomberg, близький до Кремля і міністерству оборони Росії, говорив, що російська військова авіація може отримати наказ про нанесення ударів по позиціях бойовиків "Ісламського держави" в односторонньому порядку, без погодження з США і країнами коаліції.

Співрозмовник стверджував, що президент Володимир Путін готовий піти на авіаудар, якщо США не погодяться координувати свої дії з Росією, Іраном і армією Сирії.