ООН: в Європу щодня прибувають 8000 біженців

В одну тільки Грецію щодня прибувають понад 5000 осіб, сказав в інтерв'ю агентству Рейтер координатор ООН у справах біженців в Європі Амін Авад.

У Міжнародній організації з міграції вважають, що потік біженців не припиниться навіть взимку за умови, що зима буде не дуже холодною, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Всього з початку 2015 року в пошуках кращого життя в Європу приїхали близько півмільйона осіб. Найбільш численні національні групи серед них - це сирійці, іракці і еритрейці.

За словами експертів ООН, в одному тільки Іраку гуманітарної допомоги потребують близько 10 мільйонів чоловік.