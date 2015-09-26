ООН: в Європу щодня прибувають 8000 біженців
03:28, 26 вересня 2015Світ
256 0
За оцінками ООН, щодня до Європи прибуває близько 8000 сирійських та іракських біженців і це може тривати ще невизначений час.
REUTERS
В одну тільки Грецію щодня прибувають понад 5000 осіб, сказав в інтерв'ю агентству Рейтер координатор ООН у справах біженців в Європі Амін Авад.
У Міжнародній організації з міграції вважають, що потік біженців не припиниться навіть взимку за умови, що зима буде не дуже холодною, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Всього з початку 2015 року в пошуках кращого життя в Європу приїхали близько півмільйона осіб. Найбільш численні національні групи серед них - це сирійці, іракці і еритрейці.
За словами експертів ООН, в одному тільки Іраку гуманітарної допомоги потребують близько 10 мільйонів чоловік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter