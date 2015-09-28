Японія виділить гроші на допомогу мігрантам

Як повідомляє японська мовна корпорація NHK, очікується, що прем'єр-міністр Сіндзо Абе оголосить про виділення коштів у вівторок в ході свого виступу з трибуни Генеральної асамблеї ООН, передає Бі-бі-сі. При цьому поки неясно, чи збирається Японія пом'якшити власні вкрай жорсткі правила, що стосуються прийому мігрантів.

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Як нагадує Reuters, з 5 тис. прохань про надання притулку, поданих за минулий рік, у Японії було задоволено лише 11.

У п'ятницю ООН заявила, що в найближчому майбутньому не проглядається жодних перспектив щодо зменшення потоку нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи.

На даний момент до європейських кордонів щодня прибуває близько 8000 мігрантів, і, як заявляють в ООН, нинішні проблеми, які відчувають уряди у зв'язку з масштабною хвилею міграції, можуть виявитися лише верхівкою айсберга.

Наприкінці минулого тижня Токіо оголосив про виділення гранту в $2 млн на підтримку біженців з Сирії, яких приймають в Лівані і ще $2 млн - західнобалканським країнам, таким як Сербія і Македонія, які відчувають небачений раніше наплив біженців з країн Африки та Близького Сходу.