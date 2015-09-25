В Європу з початку року дісталися понад 488 тисяч мігрантів з Африки та Близького Сходу

Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає ТАСС. За даними МОМ, більшість людей потрапили до Європи через Грецію. Такий шлях обрали 257 тис. осіб. Більшість з них - 175 тис. осіб - становлять вихідці з Сирії. Багато серед них також громадян Афганістану, Пакистану та Іраку.

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Друга найпопулярніша країна в'їзду на територію Європи через Середземне море - Італія. Більшу частину серед біженців і мігрантів, які висаджуються на італійських берегах, становлять еритрійці, за ними йдуть громадяни Нігерії, Сомалі, Судану і Сирії.

З початку року 2 873 людини загинули під час спроби дістатися до Європи морем.

Одночасно Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) інформувало, що 429 тис. сирійців попросили притулку в Європі з 2011 року, коли у цій країні розпочалася громадянська війна. При цьому чверть цих запитів були подані за першу половину поточного року.

Координатор УВКБ по Близькому Сходу Амін Авад заявив журналістам, що не очікує того, що потік у 8 тис. біженців, які щодня перебираються до Європи, ослабне. На його думку, може йтися про "верхівку айсберга".