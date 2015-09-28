У російському Красноярську встановили "Ватне серце Батьківщини" (фото)

Про це сам Слонов написав на своїй сторінці у Facebook.

"У нас є Батьківщина. І, безсумнівно, наша Батьківщина - вона Мати. І звісно, у матері повинне бути серце. А яке воно це серце? Звичайно ж, ватне, звичайно ж, велике і тепле. Ймовірно почорніле від поту і крові минулих поколінь. Почорніле від нашого морального потьмарення. Зморщене від нашого неробства і безтурботності... Серце Батьківщини як німий докір нам, блудним синам, які нерозважливо витрачають своє життя з іноземними валентинками..." - пояснив художник свою роботу.

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Варто зазначити, що красноярський художник Василь Слонов відомий серією плакатів, присвячених олімпіаді у Сочі, на яких він намалював олімпійські кільця у вигляді колючого дроту або шибениці.