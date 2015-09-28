Маккейн засудив рішення Обами зустрітися з Путіним
Сенатор-республіканець Джон Маккейн засудив президента США Барака Обаму за його плани зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Заява політика опублікована в понеділок, 28 вересня, на його офіційному сайті.
«Рішення про проведення такої зустрічі є неправильним. Воно грає на руку Росії, підриває політику США і легітимізує дестабілізуючу поведінку Путіна», — сказав Маккейн.
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Він вважає, що армія США могла б самостійно впоратися з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» (ІД), що діє на територіях Сирії та Іраку, повідомляє Lenta.ru.
«Це не вимагає зустрічі глав держав», — зазначив політик, згадавши створення Росією в кооперації з Сирією, Іраном і Іраком спільного інформаційного центру по боротьбі з ІД.
На думку Маккейна, в результаті Путін «хоче розширити російську владу на Близькому Сході до такої міри, якої не було в останні чотири десятиліття». Сенатор порадив Обамі не схвалювати дії Росії в Сирії і в Україні. Крім того, додає політик, президент США повинен дати зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати ні за яких обставин не приєднаються до РФ, якщо той продовжить співпрацю з режимом сирійського лідера Башара Асада.
«Це повинно бути висловлено особисто Путіну, а також публічно після зустрічі», — підкреслив Маккейн.