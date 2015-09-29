Білий дім: елементи ПРО США в Румунії вступлять в дію до кінця 2015 року

Це підтвердив Білий дім за підсумками зустрічі віце-президента США Джо Байдена і президента Румунії Клауса Йоханніса, що відбулася в понеділок, передають РИА Новости.

На зустрічі обговорювалася, зокрема, "розміщення об'єкту протиракетної оборони в Девеселу, який запрацює пізніше в цьому році", йдеться в повідомленні Білого дому.

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Обговорювалися також питання безпеки, в тому числі енергетичної безпеки, а також політика, економіка та боротьба з корупцією. "Лідери обговорили важливість єдиного європейського підходу до енергетичної безпеки і нинішньої кризи з мігрантами", — зазначили в Білому домі.

Раніше УНІАН повідомляв, що румунські парламентарії одноголосно підтримали будівництво двох об'єктів НАТО в Бухаресті в рамках нової оборонної стратегії альянсу в Східній Європі.