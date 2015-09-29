У Держдумі заявили, що США намагалися відвернути увагу від виступу Путіна новиною про воду на Марсі

Таку думку він висловив у понеділок ТАСС.

Російський депутат вважає, що виступ Путіна на Генасамблеї ООН був "центральним".

"В цілому виступ Путіна - це, звичайно, центральний елемент засідання Генасамблеї ООН, до нього був прикутий спочатку дуже великий інтерес, і не випадково, що США провели настільки істотну і безпрецедентну акцію, як поєднання виступу Путіна з прес-конференцією в NASA, на якій було оголошено, що на Марсі знайдена вода, що стало, природно, "головним світовим подією" для всіх англомовних ЗМІ", - сказав Ніконов.

"Це означає, що промову Путіна їм треба було перебивати чимось дуже серйозним", - констатував він.

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Як повідомляв УНІАН, NASA оголосило про розкриття головної таємниці Марса - на планеті знайдено річки - сезонно з'являються потоки рідкої солоної води. Загальна ширина потоків, як правило, не перевищує п'яти метрів. Як відзначають дослідники, солі вони виявили тільки в районах протікання сезонних річок.