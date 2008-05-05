У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг метро
08:19, 05 травня 2008Світ
685 0
400 пасажирів підземки було евакуйовано
У неділю вдень в районі станції Central Park нью-йоркської підземки зашли з рейок два вагони потяга метро, повідомляє Newsday з посиланням на представників транспортного відомства.
В результаті інциденту 400 пасажирів підземки було евакуйовано за допомогою спеціального потяга. Двоє осіб одержали незначні травми.
Рух гілкою метро був тимчасово призупинений, причини інциденту підлягають розслідуванню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter