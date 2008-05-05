У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг метро

У неділю вдень в районі станції Central Park нью-йоркської підземки зашли з рейок два вагони потяга метро, повідомляє Newsday з посиланням на представників транспортного відомства.

В результаті інциденту 400 пасажирів підземки було евакуйовано за допомогою спеціального потяга. Двоє осіб одержали незначні травми.

Рух гілкою метро був тимчасово призупинений, причини інциденту підлягають розслідуванню.

Лента.ру