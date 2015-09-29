Путін назвав умови висунення на четвертий президентський термін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вирішить, чи залишатися на новий президентський термін, в залежності від ситуації в країні, в світі і його власних настроїв.

Про це він заявив в інтерв'ю американському журналісту Чарлі Роузу, повну версію якого опублікувала у вівторок, 29 вересня, прес-служба Кремля.

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"Як довго, залежить від обставин. Безумовно, є правила, передбачені Конституцією, і вони точно не будуть порушені з мого боку. Але я і не впевнений, що я повинен повністю скористатися цими конституційними правами. Це вже буде залежати від конкретної ситуації в країні, у світі і від моїх власних настроїв", - сказав Путін.

Також президент РФ підкреслив, що Росія потребує "справедливого керівника, який діє у рамках своїх повноважень, в межах закону та в інтересах переважної більшості нашого суспільства", а не просто людей з "диктаторськими замашками".