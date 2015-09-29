Відсутність впевненості у завтрашньому дні і надмірна увага Україні не хвилюють росіян - опитування

17:00, 29 вересня 2015
Світ
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Алкоголізм, відсутність впевненості у завтрашньому дні, а також надмірна увага українській проблемі практично не хвилюють росіян.

REUTERS

Про це свідчать нові дані Всеросійського центру вивчення громадської думки, повідомляє "Газета.Ru".

Відповідаючи на питання про найбільш важливі проблеми для Росії в цілому, за перераховані вище варіанти висловилися лише 1% опитаних.

Аналогічна кількість росіян висловилися за злочинність, проблеми малого бізнесу, байдужість влади до проблем простих людей, низький рівень культури, моральності і патріотизму.

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Також лише 1% опитаних вважають, що найбільш важливі проблеми для Росії це: недоступність освіти, низький рівень інфраструктури, міграційна політика, обороноздатність, відсутність перспектив для молоді.

Проблеми материнства і дитинства, а також проблеми з демократією в Росією і правами людини також стурбовані лише 1% опитаних.

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