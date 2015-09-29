Відсутність впевненості у завтрашньому дні і надмірна увага Україні не хвилюють росіян - опитування

Про це свідчать нові дані Всеросійського центру вивчення громадської думки, повідомляє "Газета.Ru".

Відповідаючи на питання про найбільш важливі проблеми для Росії в цілому, за перераховані вище варіанти висловилися лише 1% опитаних.

Аналогічна кількість росіян висловилися за злочинність, проблеми малого бізнесу, байдужість влади до проблем простих людей, низький рівень культури, моральності і патріотизму.

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Також лише 1% опитаних вважають, що найбільш важливі проблеми для Росії це: недоступність освіти, низький рівень інфраструктури, міграційна політика, обороноздатність, відсутність перспектив для молоді.

Проблеми материнства і дитинства, а також проблеми з демократією в Росією і правами людини також стурбовані лише 1% опитаних.