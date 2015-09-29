До сирійського порту прибув російський пором з білими вантажівками і невідомим вантажем - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, відомості були взяті з відкритих баз даних, які фіксують прибуття суден у порти Сирії і їх відправлення. Дану інформацію, як повідомляється, також підтвердило джерело, збирає інформацію про переміщення морських вантажів для потреб розвідки.

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У повідомленні говориться, що по дорозі судно зайшло до порту Новоросійська, де комерційні причали сусідять з військово-морською базою. В цьому порту на пором завантажили пофарбовані в білий колір вантажівки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія перекинула до Сирії шість бомбардувальників Су-34.