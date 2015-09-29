Лукашенко привіз до Нью-Йорка 11-річного сина в якості делегата в ООН (фото)

Фотографію хлопчика в залі засідань опублікував московський кореспондент The Guardian Шон Уокер.

На фотографії Микола сидить на одному з місць, призначених для офіційної делегації Білорусі.

За інформацією прес-служби білоруського лідера, Лукашенко разом зі своїм сином під час візиту до Нью-Йорка також відвідав Національний меморіал 11 вересня», де поклав вінок до так званого «Дерева, що вижило».

Як повідомляв УНІАН, на Генасамблеї ООН Лукашенко заявив, що кровопролиття на Донбасі може призвести до нової світової війни.