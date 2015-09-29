Лукашенко привіз до Нью-Йорка 11-річного сина в якості делегата в ООН (фото)
17:26, 29 вересня 2015Світ
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У складі білоруської делегації на 70-й сесії Генасамблеї ООН опинився 11-річний син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола.
REUTERS
Фотографію хлопчика в залі засідань опублікував московський кореспондент The Guardian Шон Уокер.
На фотографії Микола сидить на одному з місць, призначених для офіційної делегації Білорусі.
Син Лукашенка на Генасамблеї ООН / twitter.com/shaunwalker7
За інформацією прес-служби білоруського лідера, Лукашенко разом зі своїм сином під час візиту до Нью-Йорка також відвідав Національний меморіал 11 вересня», де поклав вінок до так званого «Дерева, що вижило».
Як повідомляв УНІАН, на Генасамблеї ООН Лукашенко заявив, що кровопролиття на Донбасі може призвести до нової світової війни.
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