Франція випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

У Франції проведений успішний випробувальний пуск балістичної ракети М51. Про це повідомили 30 вересня у міністерстві оборони республіки, передає ТАСС.

"Випробування пройшли в штатному режимі і виконувалися без ядерного боєзаряду", - вказали у французькому оборонному відомстві.

В якості стартового майданчика використовувався Випробувальний центр Біскаррос в департаменті Ланд на південно-заході країни. Випробування проводили фахівці Головного управління з питань озброєнь Франції. Пуск був здійснений о 10:28.

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"Ракета відстежувалася протягом всієї фази польоту. Район її падіння знаходиться в Північній Атлантиці в декількох сотнях кілометрів від будь-якого берега", - уточнили у французькому міноборони.

М51 - французька твердопаливна балістична ракета останнього покоління, призначена для підводних човнів. При довжині в 12 м і масі в 56 т вона може нести до шести ядерних боєголовок. Ракета була прийнята на озброєння в 2010 році, і на даний момент нею оснащені два стратегічні підводні ракетоносці ВМС Франції.

Останній раз М51 відчували в травні 2013 року. Тоді запуск з борту субмарини виявився невдалим - незабаром після старту ракета вибухнула в повітрі.