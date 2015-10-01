Путін спростував інформацію про жертви серед мирного населення у Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Кремлі на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

За словами Путіна, інші країни вже більше року завдають ударів по сирійській території без резолюції Ради безпеки ООН і запиту сирійських офіційних властей.

Читайте такожУ ЗМІ з'явилася карта ударів російської авіації по містах Сирії

«У нас такий запит є, і ми маємо намір боротися саме з терористичними організаціями. Що стосується всякої інформації в ЗМІ про те, що страждає цивільне населення, ми до цих інформаційних атак готові. Звертаю вашу увагу, що перша інформація про те, що є жертви серед цивільного населення, з'явилися до того, як в небо піднялися наші літаки», - сказав російський президент.

Він заявив, що зараз налагоджуються контакти між спеціальними службами і військовими Росії та США.

«Ця робота зараз триває, сподіваюся, що вона завершиться створенням якогось постійно діючого механізму», - додав Путін.

Читайте такожУ Кремлі визнали, що російська авіація бомбить не тільки ІДІЛ у Сирії

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одностайно.

Читайте такожМіноборони Росії назвало кількість авіації, задіяної в бомбардуваннях у Сирії

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія використовуватиме лише військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземної операції не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали першого авіаудару у Сирії.

Низка іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного населення, у тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.