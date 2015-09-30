Путін має намір бомбити Сирію, поки армія Асада не почне наступ

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає Бі-бі-сі.

При цьому Путін підтвердив, що Росія буде підтримувати Сирію з повітря без участі в наземних операціях.

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Раніше сьогодні стало відомо, що Росія завдала свого першого удару у Сирії неподалік від міста Хомс. У свою чергу Міноборони РФ підтвердило повідомлення про удари російської авіації на території Сирії.

Також сьогодні Рада Федерації дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії. Зазначається, що президент Сирії Башар Асад звернувся до Володимира Путіна з проханням про надання військової допомоги. Джерела в Кремлі запевняють, що йдеться лише про операції військово-повітряних сил, використання військовослужбовців на землі відкидається.