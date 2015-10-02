Стрілець, який вбив 13 людей в американському коледжі, хотів прославитися в пресі

Генеральний прокурор штату Еллен Розенблюм повідомила, що 13 осіб було вбито і 20 поранені. Раніше надходили суперечливі дані про кількість жертв, передає Reuters.

На місці злочину знайдено три пістолети та гвинтівку, які, ймовірно, належали стрільцю, розповів CNN представник правоохоронних органів.

За даними джерел CNN, близьких до розслідування, представники влади вивчають листування на одному з форумів між можливим стрільцем та іншими учасниками.

Зазначається, що напередодні, в середу вночі, вбивця повідомив про свої плани здійснити стрілянину. Деякі учасники форуму підбивали його до цього, давали поради як це краще зробити і яку зброю використовувати.

При цьому, інші форумчани називали ймовірного стрільця "жалюгідним невдахою".

Відзначається, що в своєму повідомленні можливий вбивця написав: "Це мій єдиний шанс потрапити на шпальти газет. Я такий нікчемний".

Як повідомляв УНІАН раніше, близько 15 людей загинули, більше 20 отримали поранення в результаті стрілянини на території коледжу в американському місті Роузбург, Орегон.