Обама закликав до посилення законів по зброї після вбивства 13 осіб в коледжі

"Не повинно бути такого, щоб будь хто, хто хоче нашкодити людям, так легко міг отримати зброю", — сказав Обама, виступаючи із зверненням в Білому домі, передають РИА Новости.

За його словами, недостатньо лише співчуття у подібних випадках. "Наших молитов недостатньо. Цього недостатньо!", — сказав президент США, який говорив емоційно і виглядав роздратованим.

Читайте такожПорошенко закликав Конституційну комісію розглянути питання про право громадян вільно володіти зброєю

"Ми — єдина країна в світі, де подібні масові вбивства відбуваються кожні кілька місяців", — заявив Обама. "Це стало рутиною!" — вигукнув він.

Watch the latest video at video.foxnews.com

Президент США знову розкритикував конгрес за відсутність бажання прийняти хоча б "скромні закони з регулювання того, як використовувати зброю". "Конгрес заважає навіть збирати дані, які можуть скоротити кількість смертей від вогнепальної зброї", — сказав Обама. "Це безглуздо", — додав він.

Читайте такожБлизько 15 осіб загинули в результаті стрілянини в американському коледжі

Обама неодноразово закликав конгрес США прийняти законодавство про обмеження носіння зброї, яке гарантоване Конституцією США, проте всі ці ініціативи провалилися в конгресі.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція застрелила 20-річного хлопця, який поранив більше 20 і вбив 13 людей. Напередодні на одному з форумів передбачуваний вбивця обговорював свої плани.