Поліція США уточнила кількість жертв стрілянини в коледжі та встановила особу вбивці - ЗМІ

За словами шерифа округу Дуглас Джона Хенліна, раніше кількість постраждалих в результаті події була значно завищена, передає CNN.

Хенлін відмовився називати ім'я нападника. "Я не буду говорити, хто він. Не буду давати йому те, чого він хотів", - заявив шериф.

Представники влади, знайомі з ходом розслідування, повідомили виданню, що вбивцею виявився 26-річний Кріс Харпер Мерсер. Слідчі вже допитують членів його сім'ї та друзів.

Джерела також зазначають, що вбивця був у бронежилеті та добре озброєний. У нього було достатньо боєприпасів, щоб вести тривалу перестрілку.

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Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний прокурор штату Еллен Розенблюм повідомила, що 13 осіб було вбито і 20 поранені.

По мірі подій надходили суперечливі дані про кількість жертв.

Зазначається, що напередодні, в середу вночі, вбивця повідомив про свої плани здійснити стрілянину. Деякі учасники форуму підбивали його до цього, давали поради як це краще зробити і яку зброю використовувати. За словами нападника, він хотів "прославитися".