Ємен припинив дипломатичні відносини з Іраном

Уряд Ємену припинив дипломатичні відносини з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на телебачення країни.

Імовірно, це рішення прийнято у світлі підтримки Тегераном шиїтських повстанців-хуситів, передає Газета.ру. Читайте такожBBC: У вибухах у столиці Ємену загинули щонайменше 20 людей Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує офіційну владу Ємену, веде військову операцію проти хуситів в Ємені. Раніше коаліція затримала іранський корабель із зброєю, який прямував в Ємен.

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