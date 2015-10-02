Ємен припинив дипломатичні відносини з Іраном
15:45, 02 жовтня 2015Світ
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Уряд Ємену припинив дипломатичні відносини з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на телебачення країни.
REUTERS
Імовірно, це рішення прийнято у світлі підтримки Тегераном шиїтських повстанців-хуситів, передає Газета.ру.
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Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує офіційну владу Ємену, веде військову операцію проти хуситів в Ємені.
Раніше коаліція затримала іранський корабель із зброєю, який прямував в Ємен.
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