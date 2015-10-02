У РФ повідомлення про бомбардування позицій сирійських повстанців назвали "нісенітницею"

Інформація про те, що російські бомбардування часто націлені не на ІДІЛ, а на підтримуваних США повстанців проти режиму Башара Асада, - нісенітниця. Так стверджує офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Його цитують заяву "РИА Новости".

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"Ці псевдосенсації - повна нісенітниця, яка не має ніякої фактичної основи. Звертаю вашу увагу, що інформаційні провокації, які виникли сьогодні - це заготовки, які створили нашвидкуруч ще до початку операції", - стверджує пан Конашенков.

За його словами, Міноборони РФ двічі в день надає громадськості вичерпну інформацію про дії російської авіації в Сирії: "Причому не голослівно, а з конкретними картами, фото - та відеозвітами. І маємо намір продовжувати цю роботу й надалі".

Як повідомлялося, 2 жовтня Турецький МЗС розповсюдив спільну заяву урядів Франції, Німеччини, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Великобританії та США із закликом до Росії припинити атаки на сирійську опозицію і зосередити свої зусилля на боротьбі з ІДІЛ.

Раніше Росія почала авіаудари нібито по позиціях ІДІЛ в Сирії. Пізніше стало відомо, що під бомбардування потрапляють також підрозділи повстанців проти режиму Асада, яких підтримує ЦРУ, і мирні жителі. У свою чергу в Кремлі заявили, що будуть боротися з "цілою низкою терористичних угруповань" на території країни.