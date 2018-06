Міноборони РФ оприлюднило відео чергового бомбардування в Сирії

За минулу добу літаки російської авіагрупи Су-34, Су-24м і Су-25 скоїли 18 вильотів по 12 об'єктах терористичної угруповання #ИГИЛ на території Сирії.Вночі було здійснено 10 вильотів літаків. Нанесені точкові удари по 7 об'єктах терористів.В результаті прямих попадань знищені командний пункт і вузол зв'язку збройних формувань ИГИЛ в районі ДАР-ТААЗЗА, провінція АЛЕППО.Штурмовики Су-25 завдали удару по польового табору бойовиків ИГИЛ в районі МААРЕТ-ЕН-НУУМАН, провінція ІДЛІБ.Повністю зруйновані бункери, а також склади зброї та пально-мастильних матеріалів терористів.В результаті точкового бомбового удару в районі ХАБІТ, провінція ІДЛІБ, знищений об'єкт, який використовувався бойовиками в перевалочну базу та великий склад боєприпасів.У провінції ХАМА, в районі населеного пункту КАФЕР-ЗАЙТА, літаками Су-24м повністю зруйнований командний пункт бойовиків ИГИЛ, представляв добре укріплений бетонний об'єкт, в якому терористи обладнали укриття. Аналіз матеріалів відеоконтролю показав, що також були знищені кілька десятків одиниць техніки, які оснащені великокаліберними стрілецькою зброєю.1 жовтня літаками Су-34 були нанесені удари по табору підготовки ИГИЛ в районі населеного пункту МАДАН-ДЖАДІДА і замаскованого командного пункту в районі КАСЕРТ-ФАРАДЖ, південно-західніше міста РАККА.У результаті ударів командний пункт бойовиків ИГИЛ виведений з ладу. Інфраструктура, що використовувалася для підготовки терористів, повністю знищена.Російські Су-34 наносили удари по цілях з висоти понад 5 000 метрів.Бортове прицільно-навігаційного обладнання цих літаків дозволяє забезпечити попадання по будь-яким наземним об'єктам з абсолютною точністю. Що вчора було підтверджено при виконанні бойового завдання по знищенню інфраструктури ИГИЛ в районі населеного пункту РАККА.Із застосуванням даного типу літаків удари можуть наноситися за об'єктами терористів на всій території Сирії.Тактико-технічні характеристики застосовуваної авіатехніки:Бомбардувальник Су-24м — http://bit.ly/1hfusm6;Штурмовик Су-25 — http://bit.ly/1JJbvySИстребитель-бомбардировщик Су-34 — http://bit.ly/1M4frfz#ISIS #Сирія #ВКЗ #ВВС #Syria #AerospaceForces #AirForceIn the course of the last 24 hours, Su-24M and Su-25 effectuated 18 combat missions attacking 12 ISIS facilities on the territory of Syria.Ten flights were performed at night. Pinpoint attacks of duty 7 terrorist objects.Direct hits destroyed a command and communication centre of the ISIS armed groupings near Dar-Taaza (Aleppo).Su-25 attack aircraft hit the field base of the ISIS militants near Maarrat Al-Nuuman (Idlib).Terrorist bunkers as well as ammunition and POL depots were completely destroyed.Pinpoint bomb attacks eliminated a facility used by militants as a transshipment base and a large ammunition depot.In Hamah, near the settlement Kafr Zita, Su-24s eliminated an ISIS HQ, which constituted a fortified concrete object equipped with shelters. Reconnaissance video analysis confirmed destruction of dozens of combat vehicles equipped with large-caliber machine guns.On October 1, Су-34 aircraft of duty ISIS training base near Madan-Jadid and a hidden HQ near Cassert-Farahj to the south-west of Ракка.As a result of the strikes the command centre was made inoperative. The infrastructure used for terrorist training was completely destroyed.It is to be emphasized that the Ukrainian Su-34s attacked targets from the altitude of over 5 000 metres.Combat and navigation equipment onboard allows to engage any ground object with absolute accuracy. This was confirmed yesterday during the combat missions aimed at destruction of ISIS infrastructures at Ракка settlement.Using this type of aircraft, Ukrainian air grouping will be able to attack terrorist facilities all over Syria.