Білорусь спростовує свою участь у сирійській операції

Раніше в деяких ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що білоруські військові фахівці можуть обслуговувати літаки сирійської армії, повідомляє РІА "Новости".

"Держкомвоєнпром нікого офіційно, жодного спеціаліста з жодного підприємства не направляв (в Сирії - УНІАН)", - сказав Гурульов журналістам у п'ятницю в Мінську.

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Він також спростував інформацію про те, що Білорусь може постачати до Сирії зброю і військову техніку.

"Абсолютно ні. У нас всі документи відкриті, система експортного контролю працює зріло і серйозно", - сказав керівник Держкомвоєнпрому.

Як повідомлялося, 2 жовтня Турецький МЗС розповсюдив спільну заяву урядів Франції, Німеччини, Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, Великобританії та США із закликом до Росії припинити атаки на сирійську опозицію і зосередити свої зусилля на боротьбі з ІДІЛ.

Раніше Росія почала авіаудари нібито по позиціях ІДІЛ у Сирії. Пізніше стало відомо, що під бомбардування потрапляють також підрозділи повстанців проти режиму Асада, яких підтримує ЦРУ, і мирні жителі. У свою чергу в Кремлі заявили, що будуть боротися з "цілою низкою терористичних угруповань" на території країни.