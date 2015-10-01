"Путінському режиму загрожують дві речі: війна і нудьга" - американський історик

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав професор Єльського університету і авторитетний фахівець з радянської та пострадянської пропаганди Тімоті Снайдер.

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"Крим ввів російське керівництво в оману, що з Донбасом воно впорається так само легко. Вторгнення в Сирію може виявитись і зовсім згубним. По суті, путінському режиму загрожують лише дві речі: війна, в якій будуть гинути російські військові, і нудьга. Націоналістичні ідеї легко викликають ейфорію, але потім її необхідно підтримувати новими перемогами. Але бої означають втрати, а втрати загрожують стабільності", - сказав Тімоті Снайдер.

На питання про те, якою буде Росія після Путіна, фахівець з радянської та пострадянської пропаганди відповів, що на відміну від України, якій судилося стати Європою, у росіян є два шляхи. "На даному етапі вони обрали азіатський шлях і обожнюють Китай. Але незабаром до росіян дійде, що вони перетворюються в китайську колонію, і інший лідер спробує повернути РФ до Європи. Не той, хто прийде слідом за Путіним. Можливо, наступний", - підсумував Тімоті Снайдер.

Повний текст інтерв'ю Тімоті Снайдера читайте у випуску журналу "Новое время" 2 жовтня.