Бойовики "Ісламської держави" атакували підконтрольні Асаду території

Про це повідомляє Reuters, пише Лента.ру.

Відзначається, слідом за цим літаки ВПС арабської країни завдали удару по захопленим екстремістами територіям, розповіли агентству спостерігаючі за розвитком конфлікту представники організації Сирійська обсерваторія з прав людини.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удар в Сирії.

Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.