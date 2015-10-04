Польща відкриє центр контррозвідки НАТО на своїй території

Невдовзі в Польщі розпочнуться спільні навчання офіцерів контррозвідки країн НАТО, які будуть створювати спільну доктрину, повідомляє Радіо Польща з посиланням на заяву віце-міністра оборони країни Роберта Купецького.

"Від імені Міністерства національної оборони Польщі Купецький підписав угоду з питання створення союзного центру вдосконалення контррозвідки. Він буде знаходитися в Кракові, а частина об'єктів буде розташована в словацькому місті Лешт", - говориться в повідомленні.

Наголошується, що згідно з договором, який з боку Словаччини підписав міністр оборони, Польща і Словаччина беруть на себе всі організаційні роботи. За словами польського віце-міністра оборони, першим директором центру буде поляк, офіцер Служби військової контррозвідки.

Віце-міністр Роберт Купецкий підкреслив, що створення центру - це більше, ніж "черговий, двадцять четвертий центр удосконалення". "Це додавання нових союзницьких можливостей до тих, які вже є, в умовах загрози зі сходу та півдня. Це реальний внесок Польщі, Словаччини і держав, які беруть участь у створенні центру, до розробки нової якості", - зазначив він.

"Співпраця спецслужб у багатосторонньому вимірі - це не та галузь, яка розвивається легко і природно. Служби воліють спілкуватися інакше, в режимі двостороннього співробітництва. Виходить, що центр - це нова якість співпраці, якого раніше в НАТО не було і яке, ми сподіваємося, добре приживеться в Альянсі", - сказав польський політик.

За його словами, центр буде організовувати спільні навчання для збройних сил держав-членів НАТО, а крім того, займеться вдосконаленням загальної доктрини контррозвідок цих країн.

"Я очікую, що до кінця цього року з'являться перші офіцери НАТО. Ми передбачаємо, що розшириться також група держав, які беруть участь у роботі центру", - зазначив Купецкий.

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