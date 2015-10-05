По всій території Росії сьогодні починається підсумкова перевірка військ

Про це повідомив представник Управління прес-служби та інформації Міноборони РФ, передає РІА Новости.

Перша черга підсумкової перевірки пройде з 5 по 16 жовтня, друга черга - в останню декаду жовтня.

"Всіх військовослужбовців, які проходять службу від Калінінграда до Курильських островів, перевірять щодо повного переліку видів підготовки - бойової, технічної, вогневої та інших", - пояснив представник російського військового відомства.

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У здачі одного з головних військових "іспитів" за 2015 навчальний рік візьмуть участь близько 300 з'єднань, військових частин, органів військового управління та закладів Міноборони Росії.

"У ході підсумкової перевірки у з'єднаннях та військових частинах Збройних сил пройдуть ротні і батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Таким чином, буде підбито підсумок бойової підготовки кожного підрозділу окремо і Збройних сил у цілому", - сказав він.