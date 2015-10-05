США готуються до відкриття нового фронту проти ІДІЛ у Сирії – New York Times

Про це заявили американські урядові і військові джерела, передає ZN.UA з посиланням на The New York Times.

Згідно з інформацією джерел видання, президент США Барак Обама минулого тижня дозволив Пентагону безпосередньо надавати боєприпаси і, можливо, деяке озброєння бійцям помірної сирійської опозиції, а також підтримав ідею інтенсифікації бомбардувань позицій ІД з авіабази у Туреччині.

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Повідомляється, що ця військова операція буде проводиться далеко від дій авіації РФ у Сирії, яка бомбардує всі угруповання, що воюють з режимом сирійського президента Башара Асада.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські повстанці, яких підтримують США, звернулися до адміністрації американського президента Барака Обами з проханням надати їм ракети "земля-повітря" для захисту від російської авіації.