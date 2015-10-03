Сирійські повстанці просять у США ракети "земля-повітря" для захисту від авіації РФ - The Washington Post

Про це повідомляє Дождь з посиланням на The Washington Post.

Як уточнює видання, командувач однієї з помірно ісламістських груп "Ліва сукур аль-Джабаль" Хассан Хадж Алі попросив американську владу чинити тиск на Росію, щоб та припинила атакувати повстанців, або надати зброю для захисту від російської авіації.

З аналогічним проханням до США звернулося угруповання "Таджаму аль-Ізза". Її представник Мустафа Моараті стверджує, що російські літаки у п'ятницю завдали ударів по їхніх позиціях в Ель-Латамані. За словами Моараті, угруповання вже отримувало від США керовані протитанкові ракети.

Представник американських військових кіл заявив газеті, що запит на передачу ПЗРК сирійським повстанцям розглядається. При цьому численні аналогічні прохання, які надходили в Вашингтон від сирійських угруповань в останні роки, залишалися без відповіді, відзначає видання: влада США побоюється, що зброя потрапить до рук терористів.

Відзначається, що угрупування "Сукур Аль-Джабаль" раніше згадував МЗС РФ, називаючи її маловідомим. У повідомленні говорилося, що, за даними західних ЗМІ, в ніч на 20 вересня турецько-сирійський кордон перейшла група з 75 бойовиків збройної опозиції, підготовлених американськими інструкторами для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава" .

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали перший удар в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.