Путін у свій день народження вийшов на лід (фото)

Про це повідомляє у Twitter журналіст Дмитро Смирнов.

Він вийшов на лід під 11-мм номером. Глядачі на трибунах кричать: «З днем народження!».

Путін грає за команду «Зірки НХЛ».

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Нічна хокейна ліга була створена в грудні 2011 року з ініціативи Путіна. Путін неодноразово брав участь у гала-матчах ліги.

Путіну сьогодні виповнюється 63 роки.