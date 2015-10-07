Путін у свій день народження вийшов на лід (фото)
15:27, 07 жовтня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін у свій день народження вийшов на лід арени «Шайба» у Сочі, де зіграє в хокей зі знаменитими хокеїстами і учасниками Нічної хокейної ліги.
Путін вийшов на лід / twitter.com/dimsmirnov175
Про це повідомляє у Twitter журналіст Дмитро Смирнов.
Він вийшов на лід під 11-мм номером. Глядачі на трибунах кричать: «З днем народження!».
Путін грає за команду «Зірки НХЛ».
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Нічна хокейна ліга була створена в грудні 2011 року з ініціативи Путіна. Путін неодноразово брав участь у гала-матчах ліги.
Путіну сьогодні виповнюється 63 роки.
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