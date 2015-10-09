США передадуть сирійським ополченцям зброю і забезпечать військову підтримку з повітря

Про це повідомляє Reuters.

Дане розпорядження віддав глава оборонного відомства Ештон Картер.

Крім того, США забезпечать військову підтримку з повітря сирійським ополченцям, які воюють з бойовиками «Ісламської держави.

Раніше повідомлялося, що адміністрація американського президента Барака Обами прийняла рішення закрити програму тренування помірної сирійської опозиції.

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За даними видання, в адміністрації президента визнали, що програма Пентагона, оцінена в $500 млн, за підготовку та оснащення сирійських повстанців, не змогла виконати своє завдання у боротьбі з бойовиками «Ісламської держави».