У Обами ухвалили рішення закрити програму з тренування сирійських ополченців

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, в адміністрації президента визнали, що програма Пентагона, що оцінена в $500 млн, з підготовки та оснащення сирійських повстанців, не змогла виконати своє завдання у боротьбі з бойовиками «Ісламської держави».

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Пентагон планує офіційно оголосити про згортання програми в п'ятницю після того, як міністр оборони Ештон Картер покине Лондон, де проведе зустріч зі своїм британським колегою Майклом Феллоном з питаннь конфліктів в Сирії і Іраку.

Джерело в Пентагоні додало, що, ймовірно, набагато менш масштабний тренувальний центр може з'явитися в Туреччині.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.