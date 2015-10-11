У Держдумі вважають, що ЄС не вводитиме нових санкцій проти Росії через Сирію

Про це заявив глава міжнародного комітету Держдуми Олексій Пушков, передає РІА Новости.

"Я не думаю, що через Сирію Євросоюз піде на нові санкції. Мені здається це малоймовірним, тому що підстав для цього немає. Росія діє відповідно до міжнародного права, на запрошення законного уряду Сирії, і навіть з юридичної точки зору тут нічого нам висунути", - сказав він.

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Нагадаємо, деякі ЗМІ раніше повідомили з посиланням на чиновника ЄС, що в Євросоюзі не відкидають застосування нових санкцій проти Росії у зв'язку з операцією російської авіації в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, Росія з 30 вересня за запитом президента Башара Асада завдає точкових авіаударів нібито по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії.