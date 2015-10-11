Human Rights Watch: У Сирії застосовували касетні бомби російського виробництва

У громадянській війні в Сирії застосовувалися касетні бомби російського виробництва.

Ознаки їхнього використання під час авіаударів тиждень тому були знайдені в селі Кафр Халаб поблизу міста Алеппо, повідомила міжнародна правозахисна організація Нuman Rights Watch (HRW) із посиланням на аналіз фотографій, пише Deutsche Welle.

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Не з’ясовано, хто міг застосовувати вищезгадані боєприпаси - сирійські чи російські війська.Про жертви серед цивільного населення унаслідок імовірного використання цих бомб поблизу Алеппо HRW не повідомляє.

Касетні бомби можуть використовуватися, зокрема, для того, щоб знешкоджувати броньовану техніку. Цей вид зброї небезпечний тим, що розсіює велику кількість снарядів на значних площах і може таким чином спричиняти масові жертви серед мирного населення. Близько 100 країн світу відмовилися від касетних бомб, підписавши міжнародну угоду від 2010 року, зауважує інформагенція AFP. Росії та Сирії серед підписантів немає.