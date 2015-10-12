Болгарія буде брати біометричні дані для видачі короткострокових віз

Про це повідомляє видання «Болгарські новини по-російськи». Відзначається, що зміни внесуть до закону про іноземних громадян після того, як через два тижні їх обговорять в уряді країни і в Народних зборах Болгарії.

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Посольства і консульства Болгарії за кордоном повинні будуть збирати біометричні дані кандидатів на отримання короткострокових віз в країну. Крім того, зміни торкнуться і тих, хто збирається отримати дозвіл на довгострокове перебування в країні для ведення бізнесу. Також для цієї категорії іноземців планується ввести обов'язкові вимоги, згідно з якими бізнесмени повинні будуть взяти на роботу не менше 10 громадян Болгарії.

Метою поправок є введення суворого контролю над метою поїздок і причинами перебування іноземців в країні. Наголошується, що для громадян Євросоюзу процедуру отримання довгострокових віз пропонується спростити.

Раніше повідомлялося, що влітку 2015 року спад турпотоку на морських курортах Болгарії склав 10%. Сумарні втрати досягли 150 млн євро. Найбільше впав турпотік з України і РФ.