Після трьох років цілодобового спостереження поліція Британії припинила стежити за Ассанжем

Поліція Великої Британії зняла цілодобове спостереження біля посольства Еквадору в Лондоні, де переховується засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Скотланд-Ярд.

Поліцейські вели спостереження з тих пір, як Ассанж попросив притулку в посольстві в червні 2012 року, щоб уникнути екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні, яке він заперечує.

"Операція по затриманню Джуліана Ассанжа, проте, продовжитися і як тільки він залишить посольство, співробітники Скотланд-Ярду докладуть всі зусилля, щоб заарештувати його", - наголошується в повідомленні.

Як відзначає ВВС, вартість цілодобової присутності поліції біля посольства оцінюється більш ніж у 12 млн фунтів.

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Як повідомлялося, у Швеції зняли три з чотирьох звинувачень у скоєнні злочинів сексуального характеру з засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа через закінчення терміну давності обвинувачень.

У липні цього року Ассанж попросив притулку у Франції, опублікувавши лист у пресі, оскільки "його життю загрожує небезпека". Проте Франція відмовила у його проханні.

У червні 2012 року Ассанж, якого розшукують у США та Швеції, отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні і знаходиться там.