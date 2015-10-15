Багатотисячний мітинг у Молдові: демонстранти збираються оточити будівлю парламенту (фото, відео)

Про це повідомляє protv.md.

"Ми маємо намір вимагати відставки деяких членів уряду, і не будемо залишати місце протесту до тих пір, поки ця вимога не буде виконана", - заявив Вусатий.

Демонстранти несуть з собою транспаранти "Поверніть мільярд", "Геть альянс", "Немає антинародної політики". По периметру їх супроводжує поліція. Посилені наряди співробітників правоохоронних органів також стягнуті до будівлі парламенту.

Опозиція має намір заблокувати входи і виходи законодавчого зібрання, поки народні обранці не ухвалять рішення щодо відставки спікера Андріана Канду, прем'єр-міністра Валерія Стрільця і президента Миколи Тимофті.

Як заявив лідер соціалістів Ігор Додон, акція буде мирною. "Парламент буде оточений зі всіх сторін, але демонстранти не будуть входити в будівлю. Вимоги передадуть наші депутати", - сказав лідер соціалістів, який контролює найбільшу фракцію в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту почалися в Кишиневі 6 вересня. Активісти DA (Demnitate si Adevar -"Гідність і правда") виступають за боротьбу з корупцією, реформу судової системи, а також за європейську інтеграцію. Вони звинувачують нинішню владу в імітації цього процесу і обслуговуванні інтересів олігархів.

У неділю відбувся черговий масовий мітинг DA, після його закінченні протестувальники пікетували офіс відомого в країні бізнесмена, віце-голови Демпартії Володимира Плахотнюка, якого члени платформи і опозиційні сили називають "головним олігархом країни". У Молдові також проходять протести лівоцентристської опозиції, що почалися 27 вересня. Вони виступають за зміцнення молдавської державності, тісну співпрацю з Росією.

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Обидва протестних руху висунули владі ультиматум, вимагаючи відставки президента, уряду, розпуску парламенту і проведення всенародних виборів глави держави. У центрі Кишинева лівоцентристи і платформа DA встановили свої наметові містечка, в яких цілодобово чергують протестуючі.