Греція різко підвищує ціни на квитки в музеї

Вартість квитків для входу на Акрополь, який є одним з найбільш відвідуваних місць в країні, зросте на 430% - з 12 євро до 52 євро, пише РБК. Цього літа цю пам'ятку відвідали понад 10 тис. туристів.

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Грецька влада підвищить вартість відвідування й інших визначних пам'яток. Так, вхідні квитки для огляду руїн стародавнього міста Кносс, розташованого на Криті, і святилища Олімпії на Пелопоннесі, де зародилися Олімпійські ігри, подорожчають на 100%.

Вирости повинні і ціни на вхідні квитки в 200 державних музеїв. З туристів також планують почати брати плату за відвідування археологічних розкопок.

Чи долучаться приватні музеї до цієї ініціативи, поки не відомо.

Нові ціни набудуть чинності з початку 2016 року. У непіковий період з листопада по квітень буде діяти 50-відсоткова знижка. Крім того, 1,2 млн безробітних греків як і раніше зможуть відвідувати музеї безкоштовно.

Експерти вважають, що з урахуванням 26 млн туристів, які щорічно відвідують Грецію, Афіни зможуть отримати близько 10 млрд євро з допомогою підвищення вартості квитків.