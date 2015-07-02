Кількість туристів у Греції впала на 50 тисяч в перерахунку на добу

Про це повідомив представник туристичного регулятора країни Андреас Андреадіс, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами чиновника, якщо подібна тенденція збережеться, сильно постраждає і ринок праці країни в силу значущості туризму для грецького ВВП.

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Самі греки також стали менше витрачати на відпустки у зв'язку з економічною кризою в країні.

Деякі експерти побоюються проблем з постачанням продуктів у грецькі ресторани через масові невиплати по рахунках.

Туристи також скаржаться на труднощі зі зняттям готівки та оплатою банківськими картками в Греції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що банки Греції будуть закриті до наступного понеділка, зняти можна буде 60 євро в день на людину з одного рахунку в одному банку.